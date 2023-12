Cuenta cuánto cobra una enfermera por trabajar un festivo de Navidad en Madrid y se monta un debate

La usuaria de TikTok @patricia.matrona ha provocado un intenso debate en esa red social al contar cuánto cobran las enfermeras residentes de la Comunidad de Madrid por hacer guardia en lo que se llama un "super festivo de Navidad".

En ese concepto se incluyen el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y el 6 de enero. "El sueldo varía en función del año de residencia y, por lo tanto, del nivel de responsabilidad que tienes", empieza explicando.

"Como R1, es decir en tu primer año de residencia, cobrarías 24,10 la hora, que si haces 24 horas serían 578,40 y si haces doce horas 289,20. Si eres R2 la hora se cobra a 28,08, que serían 673,92 si haces 24 horas y si haces doce horas serían 336,96. A todo esto hay que restarle el IRPF y los impuestos que quitan del sueldo", ha señalado.

En los comentarios, hay quien cree ese salario desorbitado mientras que a otros les parece poco. Por ejemplo, una persona señala: "Pues yo trabajo en un centro comercial el día 24 de diciembre y no me pagan nada me dan un día de fiesta que no sea ni lunes ni sábado". Otro apunta: "¡Qué suerte tenéis! En defensa nunca me han pagado un céntimo por guardia y no importa el día".

Otro usuario, en cambio, subraya: "Me parece poquísimo e injustísimo, con la responsabilidad que tiene cualquier personal sanitario, y luego los altos cargos cobrando dios sabe cuanto😳".

Hace unas semanas, la usuaria de TikTok @medicinaconines ya contó cuánto cobran los médicos de Madrid por trabajar esos súper festivos.

"No le toca a todo el mundo porque no hay tantos puestos para cubrir. Entonces, esto depende de cada comunidad autónoma y esto es lo que cobramos en Madrid", aclaraba antes de matizar que lo que se gana depende del año de residencia en el que estés: "Yo soy R2 de segundo año y hay cinco años de residencia o cuatro, dependiendo de la especialidad. Y en función de la responsabilidad se cobra más".

Y detallaba lo que se percibe: "Los R1 son los que menos cobran y cobran 27,62 la hora. Al ser 24 horas son 662,88. Los R2, como es mi caso y me va a tocar a mí en Nochebuena, cobraremos a 32,22 la hora. Es decir, 773,28. Los R3, a 36,86 la hora, lo que hacen 884,64 euros. Y los R4 y R5 cobran a 41,48 la hora. Al ser 24 horas son 995,52".