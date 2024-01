Dicen que es "cutre" por llevar a Inglaterra la maleta llena de comida española: su réplica es de 10

Quienes han vivido alguna vez fuera de España saben que los productos españoles son como oro: un verdadero tesoro que hay que guardar y consumir con tiento para, de vez en cuando, darse un capricho.

Por eso, muchos españoles que residen en otros países aprovechan sus viajes a casa para llenar alguna maleta de comida de aquí: embutidos, jamón, aceite de oliva y hasta Colacao son algunos de los productos que más viajan.

La usuaria de TikTok @awaywithbea, española que vive en Reino Unido, mostró en la red social un vídeo en el que se veía cómo llenaba su maleta de comida española. Un usuario respondió a eso: "Qué cutre. Se nota que eres españolita".

La usuaria ha dedicado un comentado vídeo a responder a ese comentario: "Supongo que la persona que escribió el comentario no era español, con lo cual no sabe lo que es vivir sin tus productos en otro país".

"Ya que vamos de visita a España, es más fácil comprar los productos allí, meterlos en la maleta y que se vengan con nosotros. Que algunos productos los puedes encontrar en otro país, pero ¿a qué precio? Si el jamón ibérico ya te cuesta caro en España, no puedes hacerte una idea de lo que cuesta fuera de España", ha subrayado.

Y ha añadido: "Me gustaría saber cuánto de cutres somos en este team y qué le contestamos a semejante comentario".

Entre las reacciones, una usuaria señala: "Bien que haces. Lo hemos hecho todos viviendo en UK…. Los que comentan con hate…pasa no saben que dicen….".

Y otro: "Todos los que hemos vivido fuera de España hemos hecho eso. E incluso pagar para que me manden una caja con comida, de locos, no??, jajaja".

Y uno más: "No entienden que aquí tenemos jamón, tomates frescos, aceite de oliva virgen extra, naranjas frescas etc etc etc".