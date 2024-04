Cuenta lo que le ha pasado desayunando en la cafetería de su barrio y no tiene rival

El usuario de X @DrSylvain ha compartido lo que le ha pasado cuando estaba desayunando en una cafetería de su barrio y ha provocado una risa unánime en la red social: ojo a lo que ha contado.

"Estoy desayunando en mi barrio. Enfrente tengo a un chico sentado solo mirando el móvil", ha comenzado explicando en la publicación, en la que ha mostrado también una foto de su desayuno.

A continuación ha relatado que ha entrado "un chico guapete" y se he sentado con él. "Me mira, le miro. 'Creo que has quedado con él y no conmigo desgraciadamente'. Se pone rojo se ríe y se va con su cita", ha concluido.