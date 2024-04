Cuenta lo que le pasó cuando en un bar le sirvieron café normal en vez de descafeinado: mucho ojo

Los camareros y cocineros tienen en sus manos el bienestar de sus clientes: un error, premeditado o no, a la hora de preparar una bebida o una comida puede tener consecuencias nefastas para la salud de los consumidores.

Bien lo sabe la usuaria de X @LavecinaO, que ha compartido en esa red social su experiencia después de que en un bar pidiese un café descafeinado y le sirviesen café normal.

"Hoy he ido a una cafetería, a la que suelo ir siempre, a desayunar. He pedido el café descafeinado de sobre. Por lo que sea, la chica que atiende, hoy estaba despistada y me ha traído el café de máquina", relata.

La mujer dice que preguntó dos veces a la camarera si estaba segura de que era descafeinado y ella le ha dicho que sí. "No lo era. Ahora estoy con los nervios de punta, me tiembla el pulso y me siento como si fuese colocada", lamenta.

"Señor@s camarer@s. Cuando pedimos el café descafeinado, es por algo... No es un capricho, no es por molestar... Ahora me queda un día guapísimo por delante", subraya.

"Me lo tomé a las 10 de la mañana 😂😂😂 y conseguí dormir a las tres... Me encantaría poder tomar café, porque me gusta mucho, pero por desgracia me sienta muy mal...", insiste.