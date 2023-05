Se da cuenta de un detalle que nadie ha caído de la coronación de Carlos III

La mindset coach @layogini ha contado una parte que nadie ha recaído de la coronación de Carlos III, que se produjo este pasado sábado en el que fue uno de los acontecimientos del año.

"Esto es lo que pasa cuando la realeza deja de tener asesores astrológicos", ha señalado antes de comenzar a dar detalles que, según ella, hacen que este pasado 6 de mayo no sea una. buena fecha para llevar acabo este tipo de eventos.

"Este hombre se ha coronado con el sol en Urano, en un viernes de luna llena, con eclipse en Scorpio y Mercurio retrógrado. No me sorprendería que estire la pata pronto, no creo que le dure ese reinado", ha llegado a decir.

La coach ha explicado que en la astrología se cree que los eclipses lunares traen sorpresas inesperadas y "el eclipse del 5 de mayo destaca la parte de su carta natal que rige el hogar y la familia".

"Mientras ingresa al 'negocio familiar', los efectos de su coronación pueden tener un impacto desafiante", ha descrito.

Además, ha apuntado que esto se muestra por "la cuadratura que el eclipse está haciendo con su Plutón natal, así como los aspectos con su Sol y Mercurio".