Twitter hace su magia con este vídeo de la coronación de Carlos III digno de HBO Max

Los actos y celebraciones en Reino Unido por la coronación de Carlos III y Camila no se han terminado todavía. Después de que Katy Perry, Take That y la intervención grabada de personajes de la farándula cerrasen un fin de semana dedicado a la familia real británica con un concierto en Windsor, miles de británicos están llamados este lunes a realizar una jornada de voluntariado en lo que ha sido bautizado como La Gran Ayuda.

Es probable que muchos inicien este último día de festejos después de haber visto el último viral protagonizado por la familia de un miembro de la Casa Real británica: el príncipe Guillermo. Un vídeo que une magistralmente las imágenes publicadas en la cuenta oficial del príncipe y la princesa de Gales en Twitter con la banda sonora de una de las series más populares de HBO Max, Succession. Todo, gracias a la magia de Twitter.

El 6 de mayo, el periodista Martin Bianchi compartía el vídeo en su cuenta con una frase: "La realidad supera a The Crown", en alusión a la multipremiada serie de Netflix. Horas después, Jesús Gallent replicaba el mensaje y lanzaba el siguiente reto a sus seguidores: "Quiero esto con la música de Succession".

Una hora después de esa petición, Twitter hacía su magia y el también periodista Eugenio Viñas respondía al pedido: "Hale, ahí va 😘". Un día después, el tuit lleva cerca de 1.500 retuits y más de 5.000 'me gusta'.