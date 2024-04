Da a probar embutido español a su amiga griega y su reacción genera cientos de comentarios

La usuaria de TikTok @helenagf5 ha publicado un vídeo en el que enseña la reacción de su amiga griega al catar embutido español, generando cientos de comentarios (a favor).

El primer producto que ha probado ha sido el fuet, uno de los alimentos más queridos por los españoles. Su reacción ha sido inmediata: "Está muy bueno, está muy bueno, oh Dios mío".

Turno para el chorizo, que ha descrito como "excepcional". "Me encanta el chorizo, me gusta, muy bueno", ha manifestado con impresión, probando varias lonchas. "Ahora toca el mejor", le advertido Helena. "¿¡Cómo!? ¿Este no es el mejor?", ha respondido incrédula.

Era el momento del jamón serrano, uno de los productos favoritos de España, que, directamente, la ha dejado sin palabras. "Me mudo ha España", ha concluido su amiga griega en el vídeo, que acumula casi 20.000 'me gusta'.

Su reacción ha encantado a los usuarios y entre los cientos de comentarios destaca especialmente el de @gustavopons632: "Si le haces un bocadillo con lo que ha probado y un poco de aceite y tomate, le da algo fijo". "¡Cómo se le abren los ojos cuando lo prueba", ha expresado el usuario @gabirto.