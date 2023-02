La denuncia de esta camarera tras conocerse su indignante conversación por WhatsApp con un hostelero

Hace unos días la popular cuenta de Twitter Soy Camarero compartió la conversación que había tenido por WhatsApp la camarera Gema López con su antigua jefa.

En ella se ve como la joven le decía que iba a ir a inspección de trabajo por las condiciones en las que la habían echado, ya que la despidieron por no pasar el periodo de prueba y sin darle finiquito.

Cuando le comentó que iba a ir a inspección de trabajo, le hicieron una transferencia pagándole a 3,80 euros la hora trabajada. "La seguridad social no es gratis y si tienes alguna deuda aquí tienes la nómina", le amenazaron desde el establecimiento.

Tras hacerse viral, ahora López ha hablado con el programa de TVE Hablando Claro, en el que ha confesado que pensaba que había un error cuando vio esa transferencia.

Un poco de contexto: La despidió "por no superar el período de prueba" no quiso pagarle nada por ese mismo motivo, luego de que ella le avisará de que iría a inspección, le hizo transferencia, pagándole a 3,80€ la hora trabajada. — Soy Camarero (@soycamarero) February 21, 2023

"Le comenté que iba a ir a la inspección de trabajo, me dijo que hiciera lo que creyera conveniente. Entonces se lo mandé a SoyCamarero y salieron a comentar con varias versiones sobre por qué me echaron, la última fue llamarme racista", ha explicado.

López ha reconocido que su reclamación no es que la hayan echado, si no que es porque le están negando horas que hizo o pagándoselas a esos 3,80 euros. "Según ella son a 5 euros la hora y no se puede", ha sentenciado.

También ha asegurado que el periodo de prueba que dice que no supero no existe: "No existe porque no firmé ningún contrato y tampoco se me avisó verbalmente de este periodo".

"Me dio de alta en la seguridad social, pero cuando les dije que el periodo de prueba legalmente no está porque yo no he firmado un contrato en el que se refleje, me dijo que trabajan por gestoría y las cosas van despacio. El periodo de prueba no es algo intrínseco a la relación laboral", ha rematado la joven.