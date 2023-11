Dice abiertamente cuál es el gran problema que tiene el metro de Bilbao

La usuaria de Tik Tok Sinercidio ha contado en un vídeo publicado en sus redes sociales cuál es uno de los grandes problemas que, en su opinión, tiene el metro de Bilbao. Su publicación se ha hecho viral.

La joven comienza explicando que las dos líneas del suburbano bilbaíno convergen constantemente durante las paradas Etxebarri y San Inazio. "Los trenes te llevan al mismo sitio y da igual qué línea coger porque te van a llevar al mismo sitio".

"¿Qué problema tiene el metro de Bilbao? Que en los letreros te pone que metro viene, pero si a veces coincide en un minuto no sabes cuál es. Cuando entran pone el destino en la parte de delante, pero si no la ves no sabes en qué línea te vas a montar", afirma.

"Además, cuando estás en el tren en estas paradas de la línea doble hasta que no sales a una de las dos propias no te enteras de en qué línea estás. No hay forma de saber si te has equivocado o no", apunta, añadiendo que deberían gestionarlo mejor.