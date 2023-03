Dice en La Sexta por qué los jóvenes no logran ahorrar y lleva cuatro días recibiendo críticas

Jesús Robledo, presidente de la asociación de empleados de Caja Madrid, ha provocado un revuelo que dura ya cuatro días en las redes sociales tras señalar en La Sexta Xplica por qué, en su opinión, los jóvenes no logran ahorrar.

"Si nos retornamos, las personas que somos aquí mayores, verás cómo hace 40 años la gente sí era capaz de ahorrar. La gente llegaba a comprarse un piso con aproximadamente un 30% de sus ahorros preparados ya para la compra", ha asegurado.

"En este momento ¿qué joven quiere comprarse una vivienda y no tiene ni una peseta, ni un euro ahorrado? Consecuentemente, porque los consumen. Porque miran, además, solo al mañana, no a dentro de tres años o cinco años. Y repito, no defiendo a las bancos pese a que he trabajado 40 años, más que en bancos, en cajas de ahorros", ha añadido.

En el plató, el economista Julen Bollaín ya respondió a Robledo asegurando que su discurso se debía a "no conocer cuál es la situación actual de la juventud".

"Cuando en 1980 para comprar una vivienda hacán falta las rentas de 2,8 años, actualmente hacen falta las rentas de ocho años. Cuando antes de la pandemia para comprar o pagar la entrada a un piso, para solicitar una hipoteca, hacían falta los ahorros de 5,8 años, actualmente hacen falta los ahorros de 13,5 años. El precio de la vivienda ha incrementado ocho veces más que los sueldos de las personas jóvenes", razonó.

Y concluyó asegurando que ese discurso es "muy peligroso" y "de conocer la situación actual de las personas jóvenes".

Además, el momento está provocando reacciones como estas: