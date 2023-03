Feijóo vuelve a cometer el mismo 'patinazo' que hace mes y medio hizo inflamar Twitter

El pasado 9 de enero, un vídeo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se difundió con mucha fuerza en Twitter, hasta el punto de acumular cerca de 2.000 retuits, 4.300 'me gusta' y más de 210.000 reproducciones.

En él, el dirigente 'popular' cometía un patinazo evidente, al asegurar que en el Congreso hay 360 diputados, cuando en realidad son 350. Ocurrió en la Cope, cuando hablando de las elecciones, afirmó: "Ahí no votan 360 diputados o diputadas, ahí votamos todos".

Ahora, y mientras atendía a los periodistas, Feijóo ha vuelto a incurrir en el mismo error cuando ha asegurado que no acudirá al Congreso cuando se celebre la moción de Vox contra Pedro Sánchez.

"Nosotros no vamos a participar en esta moción porque no creemos en ella y nos vamos a mantener dentro del escepticismo y de la abstención simplemente porque esta moción no conduce a ningún lugar, aunque estoy convencido de que a la mayoría de los españoles les gustaría que la legislatura acabase ya", ha señalado.

"Pero como eso no depende de lo que se vote en el Congreso, sino que depende más de lo que se vote en municipales y autonómicas y en generales y esto se va a votar este año, pues dejemos que los españoles sean los protagonistas de la moción de censura y no los 360 señorías que conforman el Congreso de los diputados", ha añadido.

El error ha provocado reacciones como estas: