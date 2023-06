Un experto avisa: si te sale un diente de ajo como el de la foto es mejor no comerlo

El periodista Mikel López Iturriaga, director de El Comidista, ha compartido en redes sociales una duda que ha tenido un lector acerca del estado en el que le ha aparecido un diente de ajo y ha pedido ayuda a expertos.

"Un lector nos escribe contándonos que uno de los dientes de una cabeza de ajo le ha salido 'de color naranja extraño, cual gajo de mandarina'. 'El resto estaba bien', cuenta, y éste no olía mal, sólo tenía el color raro'. Algún ajólogo que pueda explicar el fenómeno?", ha querido saber el periodista culinario.

En la imagen se puede ver precisamente lo que parece una especie de diente de ajo pero como si fuese una gominola.

Y sí, había un experto. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha recuperado un antiguo hilo suyo donde explica con todo lujo de detalles por qué ha salido un ajo así.

Lurueña contó entonces que eso que comentaba el lector de El comidista se conoce como "parálisis cerosa". "No se sabe muy bien por qué ocurre pero se produce cuando se recolecta o almacena a altas temperaturas, mala ventilación o sol directo. Es un desorden fisiológico que causa grandes pérdidas económicas", afirmó.

Sobre si se puede comer, el experto recomendó que mejor no hacerlo: "Lo recomendable es no comerlos aunque los dientes que no están afectados se pueden comer sin problema aunque estén en la misma cabeza".