Dos españoles alucinan con lo que han pagado por dos bebidas Monster en Australia, y con razón

El usuario de TikTok @zurdo.lcr ha publicado un vídeo junto a un amigo contando lo que les ha costado dos bebidas Monster Energy en Australia.

"Ha sido una barbaridad. ¿Cuánto creéis que pueden llegar a costar?", ha preguntado a los internautas de la plataforma sin dar crédito al precio.

Según han relatado a continuación, han sido nada menos que 18 dólares australianos: "Me ha dicho que me invitaba, pero no sabía cuánto costaba, y de repente... nueve dólares cada Monster".

"¡Estamos locos! En el supermercado valen dos o tres dólares. No tiene ningún sentido que te cueste eso. Menuda fumada", ha concluido el joven, que no podía parar de alucinar.

Por su parte, los usuarios de la plataforma han aclarado que, al cambio, 18 dólares australianos equivalen a 10,86 euros y que los sueldos son más altos que en España.