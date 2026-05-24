El cartel que cuelga un vecino a causa de unos ruidos de estudiantes ya lo catalogan como "cine"

Lío servido en una comunidad de vecinos después de unos continuos ruidos a las cuatro de la mañana provocados por uno de los residentes del edificio. Ante el hartazgo de no poder dormir bien y despertarse de madrugada, uno de los vecinos ha colgado un cartel que muchos ya consideran en TikTok como “absoluto cine”.

El motivo está más en el contenido del cartel, que mezcla sarcasmo e indignación a raudales. Prima la educación por encima de todo y el enfado lo ha sustituido por varias comparaciones que han generado más de 23.000 ‘me gusta’ en menos de 24 horas.

El cartel informativo iba dirigido, según ha publicado la usuaria de TikTok @reme4009, que ha sido testigo de la escena, a una supuesta "comunidad estudiantil del edificio", aunque no se ha revelado ni la identidad ni la edad de los vecinos.

"Estamos valorando algunas actividades comunitarias"

"Queridos vecinos universitarios: Durante los últimos meses, algunos habitantes de este edificio hemos tenido el privilegio de disfrutar de vuestros ensayos nocturnos de reguetón, celebraciones improvisadas, gritos filosóficos a las 4:00 de la mañana y debates existenciales en el casillo", comienza relatando el cartel.

Antes de soltar la bomba, el autor advierte con devolverles los ruidos en el peor de los momentos: "Ahora que se acerca la época de exámenes, queremos transmitiros nuestra más sincera comprensión. Por ello, el resto de vecinos estamos valorando organizar durante las próximas semanas algunas actividades comunitarias". Estas son las actividades propuestas, que contienen sarcasmo:

Aspirado intensivo a primera hora.

Taladro recreativo de fin de semana.

Concurso de portazos.

Karaoke vecinal versión "grandes éxitos de los 80".

Mudanza simbólica de muebles a horas estratégicas.

"Estáis a tiempo de evitar esta preciosa venganza pedagógica"

Y añade un irónico matiz a estas propuestas: "Todo ello, por supuesto, dentro del espíritu de convivencia, reciprocidad y memoria histórica del inmueble". El cartel concluye con una propuesta de tratado de paz: "No obstante, como somos personas generosas, aún estáis a tiempo de evitar esta preciosa venganza pedagógica respetando el descanso vecinal".

"Atentamente, vecinos que también tienen memoria (y ojeras)", remata el texto. Uno de los vecinos añadió a bolígrafo una sola palabra que ha terminado de redondear la escena: “CINE”.