Cayetana Álvarez de Toledo dice que no entiende lo del ático de Ayuso y Ernesto Ekaizer se lo explica claro: "Blanco y en botella"

Todavía colea en el ambiente todo lo relacionado con el ático que la Comunidad de Madrid compró en el barrio de Chamberí por seis millones de euros como presuntas oficinas para Isabel Díaz Ayuso, algo que no era posible por el tipo de inmueble.

Después y tras todo el revuelo, la Comunidad de Madrid anunció que ponía ese y otros pisos a la venta en posesión de la región para recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

Todo lo que envuelve a este ático ha generado por primera vez verdaderos problemas en Ayuso, que no suele tener a nadie dentro del PP cuestionando sus decisiones. En una entrevista a El País, Cayetana Álvarez de Toledo comentó que todavía no entendía por qué y para qué se había comprado ese ático.

Ahora, en Malas Lenguas, el periodista Ernesto Ekaizer ha querido arrojar un poco de luz y explicarle a Cayetana Álvarez de Toledo lo que sucede con el ático: "Podría hacer una explicación para cayetanas y cayetanos".

Seguir el dinero

Ekaizer ha contado que ha hablado con Sánchez Mato —concejal con Manuela Carmena en Madrid— del tema y han llegado a la conclusión de que el 12 de noviembre de 2025 se produce un movimiento de 9 millones de euros en la empresa Planifica Madrid y "no se dice por qué".

Esos 9 millones de euros no aparecen después en ninguna auditoría: "Es totalmente opaco. Podemos deducir que esa pasta son los recursos que se usan para la compra del famoso ático. De ahí sale el dinero que la CAM aporta a la empresa Planifica y la empresa Planifica compra".

"Lo que tenemos es lo siguiente: Ayuso oculta esta operación. Es completamente opaco. No diré delictivo pero sí diré que son las prácticas que se suelen utilizar cuando se hacen operaciones delictivas. Esto coincide con la decisión de la pareja de Ayuso y de Ayuso de vender el ático, su residencia actual", ha proseguido.

Por último se ha dirigido a Cayetana Álvarez de Toledo para decirle: "Querida Cayetana, blanco y en botella. Como decía mi colega que ahora es el presentador el señor Gonzalo Miró".

"Blanco y en botella y lo dan las vacas. Si Cayetana Álvarez de Toledo no nos está viendo, por lo que fuera, le enviaremos el corte para que le quede claro", ha zanjado Gonzalo Miró.