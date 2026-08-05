Una presentadora italiana de televisión compara la economía española e italiana y explica por qué la de España sí crece

La presentadora de la televisión italiana Milena Gabanelli ha hecho un análisis comparativo entre la economía española y la italiana y señala los motivos por los que España sigue creciendo e Italia no, a pesar de tener un modelo muy similar en términos de turismo y una base productiva de pequeñas y medianas empresas.

En un vídeo de más de tres minutos en Dataroom, explica que una de las razones es la "estabilidad política" española de los últimos 15 años con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, quienes, a pesar de pertenecer a partidos opuestos, han asegurado "la continuidad de la acción gubernamental incluso en las fases más críticas".

En Italia, en cambio, han tenido siete presidentes del Gobierno y ocho gobiernos en esos años. Por otro lado, habla del mercado laboral, destacando el aumento del salario mínimo y el refuerzo de los contratos indefinidos en 2021.

El mercado laboral y la inmigración, claves

"España cuenta con un mercado laboral dinámico y es el país donde los salarios han recuperado el mayor poder adquisitivo en comparación con los niveles previos a la covid", ha afirmado.

Un importante factor que ha analizado es la gestión de la inmigración. "Los inmigrantes sudamericanos se benefician de una relación especial con España al compartir su idioma y tradiciones". Geográficamente, Italia está más expuesta y el punto crucial es la feroz oposición entre los partidos italianos, que han "dividido a la política durante diez años".

El sistema energético

Por otro lado, valora que desde 2018 España ha transformado el sistema energético gracias a la expansión de las energías renovables, reduciendo el peso del gas y el carbón en la formación del precio de la electricidad "en un 75%".

Las inversiones extranjeras también presentan una diferencia importante: "España ha atraído 304.000 millones de euros de terceros países, que han generado 72.000 puestos de trabajo gracias a nuevas actividades productivas, frente a los 191.000 millones de Italia, que han generado 40.000 puestos de trabajo".