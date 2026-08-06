El concejal del PSOE víctima de homofobia en las redes: "Me preocupa que mis hijos vean esos mensajes y piensen que su familia vale menos que otras"

"Delante de los niños no, por favor. Es que vaya tela", "Pobres chavales" "¡Qué horror!", "Tenía que estar prohibido", "Está mal que los chicos se críen con dos invertidos"...

Rafael Reyes, concejal socialista en el ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), subió el pasado domingo 19 de julio a su cuenta personal de Instagram una fotografía besándose con su marido en una playa junto a sus dos hijos. Una estampa normal veraniega, como cualquier otra que inunda nuestro feed estos días y sin mayor intencionalidad que la de un hombre expresando su amor hacia su familia. "Qué bonito esto que hemos creado. Nuestro triunfo. El de los cuatro", escribió Rafael en el 'pie de foto'.

Rápidamente, lo que era una bella expresión de cariño, se acabó convirtiendo en una pesadilla. Su publicación se llenó de comentarios homófobos y de ataques despiadados por parte de usuarios de todo el mundo contra Rafael y su familia. "Asco", "aberrante", "Antinatural total"... Decenas y decenas de reacciones cuestionando el bienestar de los menores o las capacidades del concejal y su marido como padres. O, simplemente, mensajes de odio que preocuparon a sus amigos y familiares.

"Nunca habíamos recibido comentarios ofensivos", asegura Reyes en una conversación telefónica con El HuffPost dos semanas después de la publicación de la fotografía. 15 días en los que la imagen ha seguido generando muchos comentarios, aunque ahora también muchos de apoyo al político y a su familia tras su denuncia pública.

"No es la primera vez que subo publicaciones a mis redes sociales con mi marido y mis dos hijos porque jamás he escondido nada. En un municipio como La Rinconada, donde hay 40.000 vecinos, todo el mundo sabe mi orientación sexual y que estoy casado con un hombre con el que llevo veinte años", cuenta.

En efecto, Rafael ha ido compartiendo a lo largo de los últimos años imágenes familiares en cumpleaños, eventos o meras situaciones cotidianas. Y en ninguna de ellas se puede leer en los comentarios mensajes ofensivos u homófobos. Entonces, ¿qué ha ocurrido esta vez para que fuera diferente? "Entrarán en juego los algoritmos, seguro, pero el elemento diferencial es el beso. Que yo salga besándome con mi marido. Quizá eso haya podido despertar ciertos discursos de odio al exponer de manera tan directa la realidad de mi familia", razona.

Reyes no duda tampoco en señalar que algunos de los mensajes parten de perfiles falsos promovidos por la ultraderecha, con el único objetivo de asentar el actual clima de polarización que inunda la política y a la sociedad en su conjunto. "Todos los comentarios cuestionan la educación que estaríamos dando a nuestros hijos o las supuestas consecuencias que para ellos tendrá en su vida adulta haber sido criados por dos padres. Es decir, las mismas cosas que suelen decir los grupos de ultraderecha", explica.

Lo que sí tiene claro el concejal es que esos comentarios no parten de vecinos de La Rinconada. "Al revés, se ha originado una corriente de apoyo sin precedentes en el municipio. Estoy muy agradecido a todos los vecinos que me han apoyado, tanto de forma pública como en privado", asegura. Aunque no todos. Reyes afirma que ha contado con el respaldo de los representantes del PP en el municipio, pero no así de Vox. "Ellos no me han transmitido ninguna reacción, ni a nivel personal ni en redes sociales. Darme su apoyo sería ir en contra de los principios de la ultraderecha", asegura.

La preocupación de Reyes ahora es que esos comentarios o insultos que siguen apareciendo en su cuenta de Instagram puedan llegar a afectar a sus hijos, tanto en el presente como en el futuro. "Me duele que puedan ver esos mensajes y piensen que su familia vale menos que otras", dice. Por eso, admite que quizá no siga subiendo más fotos con ellos. "No he eliminado la publicación, pero agradable no es. Al final, las redes sociales son un reflejo de lo que hay en la sociedad real", razona.

Por eso, cree que la situación que ha vivido demuestra que sigue habiendo mucha homofobia en España, pese a ser el país europeo que más protege los derechos LGTBIQ+. "Y quien diga que no es porque nunca se ha sentido vulnerable ante esta corriente de odio", concluye.