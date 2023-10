El chef José Andrés dice basta y responde a lo que están diciendo de él en los últimos días

El chef José Andrés ha respondido de forma directa a una usuaria que le hizo una de las críticas más repetidas que ha recibido el cocinero en las últimas semanas: por qué su ONG World Central Kitchen estaba dando comida en Israel pero no en Palestina durante el conflicto armado.

"¿Algún plan para alimentar a los palestinos que Israel ha bombardeado durante dos semanas, expulsando de sus hogares y no permitiendo la entrada de ayuda a la prisión que controlan?", ha preguntado Rasha Manna a raíz de un tuit en el que la ONG informaba de su labor en Israel.

José Andrés ha respondido al mensaje: "Querida Rasha: creemos en las mesas más largas. Creemos en la gente. Ya hemos estado proporcionando comida y agua a nuestros amigos de @AneraOrg y haremos más. Y estamos en Egipto esperando que nos permitan entrar con aún más apoyo...".

Y todo ello en medio de las numerosas críticas que está recibiendo el cocinero por un mensaje a la ministra Ione Belarra.

"Usted como ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamás contra civiles es un acto terrorista…y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos…después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza…", dijo José Andrés.

"Al final debemos pedir por la contención de todas las partes… pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores… además, ¿usted apoya a Rusia? ¿Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre?", proseguía el cocinero.

Y remataba: "¿Usted es Pro @KremlinRussia_E y Pro Hamas? Usted no me representa a mí ni a España. No merece ser ministra….Presidente @sanchezcastejon debería quitarla de su cargo…".