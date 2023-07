El mensaje de un profe de autoescuela a quienes meten primera cuando el semáforo está aún en rojo

La cuenta de TikTok @aprobadoalaprimera, muy popular en esa red social, ha provocado un intenso debate tras asegurar que un comportamiento que tienen muchos conductores no es del todo correcto.

"En semáforos y detenciones algo prolongadas punto muerto y pie en el freno, evita desgastes innecesarios en tu embrague", ha asegurado.

En el vídeo, simula una conversación entre el conductor y su copiloto. "Lo único que estoy haciendo es poner primera para cuando se ponga en verde el semáforo poder salir rápido", dice el piloto.

"Esa es la mayor tontería que he escuchado. Lo primero es que no tenemos prisa. Tienes tu tiempo para meter primera cuando se ponga en verde. Y lo segundo es que vas a dañar el disco de embrague de tu coche a largo plazo. Así que punto muerto y el pie en el freno", añade.

En los comentarios de esa publicación, muchos se han mostrado sorprendidos porque, según dicen, a ellos no les enseñaron a hacerlo así.

"¿Cómo? Mi profe me dice lo contrario que deje puesto que o si no salgo como las yayas", dice una conductora. "Cuando falten 8 segundos para que cambie pon primera, y si no cuando empiece a parpadear. Si estás más atrás puedes ponerlo un poco después", le responde una persona.

"Yo pongo primera cuando el semáforo de peatones empieza a parpadear... así me dijo mi profe...", dice otro.