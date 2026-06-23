El PP dice que en el PSOE no arropan a sus jefes y Rufián reacciona: "Les voto esto si consiguen que venga Abascal"

El pleno del Congreso de los Diputados se ha vivido con tensión y con numerosas ausencias un día después de que se conociera la sentencia a José Luis Ábalos y Koldo García, que han sido condenados a 24 años y tres meses y 19 años de prisión, respectivamente, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias.

Aldama también ha sido condenado a cuatro años de prisión, aunque no ingresará en la cárcel tras su colaboración con la justicia, lo que ha despertado miles de reacciones de indignación, especialmente porque tampoco tendrá que devolver su comisión de más de tres millones de euros que se llevó en el caso de las mascarillas.

Ante la poca presencia de los diputados del PSOE en el Congreso, la diputada del PP y exdelegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, advertía que los diputados socialistas "no arropaban a sus jefes", como justificación a su ausencia.

"He visto al expresidente de su partido salir en pleno silencio"

En este sentido, Gabriel Rufián ha tomado la palabra para comentar la actualidad y, en poco más de un minuto, ha querido responder haciendo un matiz: "Usted dice aquí que, claro, los diputados del PSOE no arropan a sus jefes, que esto al final está vacío. Bueno, es mentira".

"Yo he visto aquí, y usted también, al expresidente de su partido salir literalmente con dos personas por aquí en pleno silencio, incluido el suyo, no aplaudía ni dos", añadía Rufián después, recordando que 48 años antes "aplaudían todos", refiriéndose a Pablo Casado, expresidente del PP.

"¿Qué había pasado en esas 48 horas? Que el señor Pablo Casado en un micro de la COPE se le había ocurrido, inocente de él, denunciar las corruptelas de Ayuso", dejaba caer. Por eso, con su estilo irónico, le ha dejado claro que está "de acuerdo": "La gente debería arropar a sus jefes".

"Les voto esto... Si consiguen que venga Abascal"

Le ha asegurado delante de todos que "les voto esto": "Se lo aseguro, si consiguen que venga Abascal también a las sesiones de control, a partir de las nueve y media, aunque sea".

Por otro lado, Rufián también ha ironizado sobre la queja de Llanos de Luna del ruido que había en el Congreso mientras ella hablaba: "¿Ustedes se quejan del ruido mientras los demás hablan. Je...".