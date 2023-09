El relato de un joven que muestra las costuras del empleo en España

La usuaria de TikTok @elenafuentes99 ha publicado un vídeo lamentando todos los trabajos que ha tenido con tan solo 23 años: nada menos que 12.

"Me rindo, de verdad. Me han echado. Pasé el mes de prueba y, al cabo de una semana, me indemnizan para que me vaya", ha empezado relatando.

A continuación, ha contado que ha estado trabajando "en doce sitios distintos", y así ha explicado cómo se siente: "Ya no sé lo que tengo que hacer, de verdad, en todas partes es lo mismo".

En unos le han dicho que no tenían sitio para ella, en otros que "las horas no les daba" o simplemente estaba sustituyendo a alguien que había vuelto a trabajar y ni siquiera lo sabía. "No lo entiendo", ha dicho exhausta.

Por eso, ha dicho que se encuentra en una "crisis existencial", aunque ha asegurado que sigue "buscando trabajo, y vuelta a empezar en otro sitio", asegurando que es "un palo".

Finalmente, se ha mostrado apenada insistiendo en que no entiende qué ocurre, recibiendo así numerosos comentarios de apoyo de una multitud de usuarios de TikTok.