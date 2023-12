El youtuber Willyrex rompe su silencio sobre la polémica con TheGrefg: "Le pedí que no me mencionara"

El youtuber Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, ha roto su silencio y ha revelado cómo vivió su polémica discusión por X (antes Twitter) con TheGrefg el pasado marzo de 2022, pero su enfado viene de tiempo atrás.

Lo ha hecho en el podcast Sin Miedo al Éxito, presentado por Delox, donde ha hablado sin tapujos de su enemistad con el streamer murciano. "Grefg es una persona que he apreciado mucho, ha estado en mi casa mucho tiempo, le he ayudado en todo, aquel día en el que le puse todo en Twitter exploté porque había llegado a un acuerdo en el que no me mencionara, yo tampoco, cada uno por su lado, pero él seguía", ha explicado en la entrevista, que acumula más de 500.000 visualizaciones.

Borró los tuits el mismo día, ya que hablaron en privado vía WhatsApp. El murciano le recriminó que "se había pasado", pero Willyrex siempre le hacía la misma pregunta: "¿Algo de lo que he puesto es mentira?". "No tengo nada en contra suya, pero todo lo que he puesto es verdad, si me estás tocando las narices llega un momento en el que exploto", ha afirmado.

También ha revelado que el motivo con el que se enfadó con él en un principio fue por el youtuber sTaXx: "Empezaron llevándose mal, de hecho, sTaXx no quería ir a Andorra si estaba él, y como yo me llevaba bien con Grefg le dije que sus comentarios le molestaban, pidiéndole que no lo hiciera más, y siguió".

Lo que más ha llamado la atención es que, una vez preguntado por la "enemistad" entre Ibai Llanos y Grefg a pesar de que vayan a dar las campanadas juntos, ha comentado que "nadie se lleva bien con Grefg, pero luego está en los eventos de todos los streamers". "No sé si es que en realidad no se llevan tan mal o si se llevan mal pero le interesa a todos", ha manifestado.

"El problema que tiene él es que tú le pones un límite y tiene que cruzarlo, por esto tiene muchos problemas, le pasa con muchos streamers, que se cansan de su actitud. Pero es su forma de ser, no creo que lo haga con mala intención", ha afirmado. Ha querido dejar claro en la entrevista que ahora mismo no tiene nada en contra de TheGrefg: "De hecho, vamos a montar una sociedad juntos, me preguntaron si me parecía bien que él fuera uno de los socios y yo dije que no había ningún problema, que no nos encontráramos en el notario".

TheGrefg responde a Willyrex: "Solo quiero jugar a mis jueguitos tranquilo"

El mismo día en el que se ha estrenado la entrevista, TheGrefg ha dicho que incluso antes no sabía si escribir a Willyrex para preguntarle a qué venía ahora hablar sobre la polémica entre ambos.

"Me da la sensación de que lo han hecho para que yo conteste o la líe, ahora me pillan en una época en la que no me apetece pelearme con nadie", ha afirmado. "Están llamando a gritos que salga el evil Grefg. Me están empezando a inflar, sobre todo en la época en la que solo quiero jugar a mis jueguitos tranquilo, al final voy a explotar", ha concluido.