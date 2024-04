Enamora a miles de personas al contar cómo fue su primera guardia de 24 horas en el pueblo

Más de medio millón de personas han visto la historia que ha contado en X, anteriormente Twitter, cómo fue la primera guardia en su pueblo, rodeada de su familia más cercana.

"Anoche fue mi primera guardia de 24hs en el pueblo. Mis abuelos me acercaron un chocolate a la noche y mi papá fue a hacerme el aguante a las seis de la mañana con la excusa de ‘no tenia más sueño’", ha dicho para emocionar a cientos de miles de personas.

Después ha finalizado la historia con una bonita reflexión: "Uno no llega solo a ningún lado". Un mensaje en la red social de Elon Musk que cuenta con más de 36.000 'me gusta' en pocas horas y cientos de compartidos.

"Yo creo que uno llega solo a donde quiere pero no hay nada más lindo que llegar acompañado y que te hagan el camino un poco más ligero", le ha dicho una persona como respuesta.

Otro le ha dicho: "No sé qué me da más ternura: si tus abuelos malcriándonte como si fueras aún una niña o tu papá poniendo la excusa del sueño para no decir que estaba preocupado. Qué familia hermosa debes tener, uno que no la tiene, ve estás cosas y le da fe en la humanidad".

"Créeme que hay gente que llega solo a varios lados. No todos tenemos gente que nos apoyaron en el camino. Nos hemos secado las lágrimas y a seguir. Lo escribo por si alguno lee esto y se desanima, seguí por vos. Quizás más adelante sos vos el que acompañe y anime a otros", ha señalado otra persona, aportando otro punto de vista.