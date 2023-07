Enseña su nevera y le explican todo lo que está mal colocado: para tomar nota y ponerlo en práctica 

"Hoy hice compra solo por primera vez y estoy orgulloso", reza el tuit de un usuario de Twitter que nunca imaginó que su nevera iba a ser el tema de conversación de millones de personas.

Este mensaje en la red social de Elon Musk ha llegado a más de 15 millones de personas y la razón es el contenido de la compra en cuestión y cómo está colocada en la nevera. En la foto se puede ver que hay una gran variedad de fruta y de verdura.

La publicación ha llegado hasta una usuaria que ha decidido explicar en un hilo de Twitter por qué no es recomendable ni comprar tantos alimentos frescos ni colocarnos así en la nevera.

"Cuando digo que se debería de dar en el instituto una asignatura de nutrición y seguridad alimentaria es para evitar que pasen estas cositas", ha empezado diciendo.

Ha afirmado, en primer lugar, que "frutas como el plátano o aguacates, si los compras ya maduros, no hay que comprar mucha cantidad porque se pudren en un descuido". Sobre las patatas y las cebollas ha explicado que "no hace falta meterlas en la nevera": "Son productos que vienen directamente de debajo de la tierra y que apenas se han lavado, yo no las mezclaría con otras verduras que te las comes con piel".

Ha apostillado en otro tuit sobre las patatas y las cebollas que "al menos no las mezclaría sin lavarlas primero, pero si las lavas bien y luego las guardas, se te pueden pudrir antes" por lo que "directamente las guardaría en un sitio seco y oscuro".

También ha aconsejado no pegar a la pared del fondo de la nevera las verduras que tengan hojas, como la lechuga o las espinacas: "Por ahí es por donde sale el frío, y si la pegas, según como sea la nevera, normalmente a los 3 días se han congelado y las tienes que tirar porque se han puesto malas".

Por último ha recomendado no comprar grandes cantidades de frutas y verduras por se puede pudrir: "Se va comprando según vas gastando semana a semana, para tirar lo menos posible".