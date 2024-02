Enseña cómo se abre la puerta de su casa de Japón: viven en 2050

La usuaria de TikTok @nuriape__ vuelve a las andadas para enseñar cómo se abre la puerta de su casa en Japón y es todo lo que se puede imaginar que sería en un futuro no muy lejano.

"El que todo conocéis es el reconocimiento facial, yo me pongo aquí (en la puerta), me coge la cara, se abre, llama automáticamente al ascensor y cuando entras te va pulsando el piso en el que vives", ha explicado en el vídeo, que tiene más de 6,4 millones de visualizaciones y 504.900 'me gusta'.

"Después hay máquinas exprendedoras en el portal y tienen literalmente comida como espaguetis boloñesa, la cual pagas con una aplicación, se abre y coges lo que quieras", ha explicado.

En el caso de las basuras, en lugar de tener un contenedor en la calle, cada apartamento o cada edificio tiene su zona de basuras, además de tener un "sistema de reciclaje estricto".

"Si a ti te traen un paquete y no estás en casa, no te preocupes, porque tienen todo un siostema de almacenaje, un locker, en la que pones tu número de habitación, pasas la tarjeta y se abre automáticamente", ha manifestado.