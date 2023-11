Enseña cómo se viste para ir al supermercado en el mismísimo Polo Norte, concretamente en Noruega

La usuaria de TikTok @duaabm0 ha publicado un vídeo enseñando cómo se tiene que vestir para ir a por el pan en el Polo Norte, concretamente en Noruega, debido a las bajas temperaturas.

"Solo voy a hacer la compra porque aún hay luz fuera. Por cierto, está nevando otra vez y estoy encantada. No puedo permitirme dejar la compra para más tarde porque va a anochecer y ahí siento que no hay que hacer vida fuera", ha empezado diciendo.

Esta percepción es "un fastidio" cuando hay noche polar, momento en el cual la oscuridad se prolonga más de 24 horas. "No sé cómo haré vida entonces", ha lamentado la joven.

A continuación, ha detallado el outfit: "Me tengo que abrigar porque hace un frío que pela (...) Llevo una camiseta térmica 100% de lana que pedí por Internet. Tiene que ser así para no sudar. El jersey también es 100% de lana".

En cuanto a la parte de abajo, lleva "pantalones normales" porque no cree que necesite mallas térmicas, ya que "son solo 5 minutos" entre ir y volver del supermercado.

No obstante, ha advertido que, "si fuese un camino más largo", sí se las pondría, igual que los calcetines térmicos, los zapatos de nieve-montaña y los guantes "sin ajustes para los dedos" que usa de manera habitual.

El abrigo que ha mostrado también es el que utiliza siempre: "Me costó un pastizal por Internet. Me tengo que comprar otro para ocasiones especiales, por si salgo a cenar o lo que sea, aunque este es muy calentito y me ayuda a sobrevivir".

Para terminar, ha revelado lo que usan para que no te atropellen: "Siempre es obligatorio llevan reflectantes, porque con esto los coches y los autobuses te ven. Hay gente que lleva un chaleco. Depende del gusto".