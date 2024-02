Enseña un precio inédito del aceite de oliva de un supermercado... pero muchos le señalan la realidad

El usuario de TikTok Jonatan Santiago (@_santiagosi) ha enseñado el "aceite de oliva" de un supermercado diciendo que sí hay aceite de oliva hecho en España que sea barato... pero los usuarios responden y aclaran lo que es realmente.

"Como podéis comprobar, aquí tenéis el precio del aceite de oliva de Awami", ha explicado al principio del vídeo, enseñando una botella de un lidro.

El precio ha estado fijado, según la oferta, en 4,99 euros. Otra cosa más que ha enseñado es el código de barras, que empieza por "84", indicando que son empleados por empresas de España. "Esto lo recalco para los que decían que Awami no vende productos españoles", ha expresado.

También ha enseñado una oferta de la misma marca pero con una garrafa de 5 litros, que vale un total de 25 euros.

Sin embargo, los usuarios le han aclarado que eso no significa que el producto tenga un origen español. Además, han aclarado que no es aceite de oliva como tal, sino "aceite de orujo", ya que el usuario no sabía que "sansa" significa orujo. "No sé qué será, pero no es aceite de oliva y el nombre muy español no es...", ha comentado un usuario.