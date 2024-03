Enumera cosas que en España "son de ricos" y en México "son normales"

La usuaria mexicana de TikTok @andybadillo ha enumerado, según su "experiencia" las cosas que cree que en España "son de rico" y en México "son normales", lo que ha traído cola y un gran debate en los comentarios.

"Me salió un vídeo de una chica colombiana en España que comparaba los precios de aquí con Colombia y dijo que hay muchas cosas que sin ser ricas pueden hacer y que en Europa solo pueden hacer los ricos", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 3,7 millones de visualizaciones.

Entre todo lo que ha enumerado destaca teñirse el pelo, hacerse las uñas, tener una persona que limpia tu casa, comprar un coche. "El mismo dinero que me daban mis padres para hacer mis cosas en México me lo daban para España y no me alcanzaba para nada", ha expresado.

"¡Tomar un 'Uber' no se podía! ¡Tomar un 'Uber! Mucho menos contratar a personal de limpieza", ha exclamado incrédula. También ha comentado que el alquiler de una habitación en San Sebastían ascendía hasta los 500 eros al mes siin suministros incluidos. "Con 500 pesos al mes alquilas en México un departamento divino con cuatro cuartos, una linda cocina...", ha manifestado.

Le ha contado a sus amigos su rutina en México y ha afirmado que sus amigos pensaban que era rica. "Me llegaron a preguntar si mis padres eran narcos", ha recordado. A lo que ha querido llegar es que "alguien de clase media en España no puede comprar lo mismo que alguien de clase media en México".