Un español que vive en Australia vuelve a su casa de sorpresa y el vídeo de la llegada es oro puro

El usuario de TikTok @martinkikoo, un español que vive en Australia, ha emocionado a decenas de miles de personas con un vídeo en el que graba cómo ha sido su vuelta a casa por sorpresa, con la evidente emoción de sus padres al verlo.

"Vuelvo a mi país, a mi casa, de sorpresa y absolutamente nadie se lo espera", empieza diciendo el joven, que va mostrando imágenes de su viaje. "Estamos en el aeropuerto de Doha. No os podéis imaginar los recuerdos que me trae porque hace un año, hace casi un año, estaba literalmente aquí, de camino a Australia. Es increíble", relata justo en la mitad de su vuelta.

Poco después se graba en el aeropuerto de Madrid: "Ha salido todo genial y todo muy bien, pero ha habido un pequeño cambio de planes porque en lugar de dormir en el aeropuerto, de suerte ha salido un autobús a la 1.30 de la mañana, he cogido un autobús a la 1.30 de la mañana llego a las 6.30 de la mañana a mi casa y la sorpresa de mis padres a las 6.30 de la mañana va a ser graciosa pero un rato. Así que nada, dormiré en el autobús".

Lo siguiente que enseña es su llegada a casa y la reacción de sus padres, que se quedan completamente blancos, sin saber cómo reaccionar y sin creerse lo que ven. Luego, los abrazos y las lágrimas se multiplican.

El usuario acaba lanzando un mensaje a todo el mundo: "Dile a la gente que quieres lo mucho que lo haces. abraza, besa, siente y aprecia. Nunca des por hecho a la gente te quiere".

"Me has hecho llorar, que bonito🥺", ha escrito una usuaria tras ver el vídeo. "Qué vídeo más bonito joo🥺", dice otro. Y uno más: "He llorado y no poco, qué bonito ✨♥️".