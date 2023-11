Esta comiéndose una pizza y llega una señora a soltarle este indignante comentario

La usuaria de TikTok @mdm_arta ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido con una señora en una pizzería. "A partir de ahora tengo que quedarme con hambre", ha empezado ironizando la joven.

Según ha relatado para contextualizar el momento, tuvo que ir a un centro comercial a comprar y entró a un establecimiento a comerse una pizza: "Estaba sentada con mis apuntes y mi música".

Todo iba normal hasta que ocurrió esto, ha continuado explicando: "Me habla una señora que estaba sentada en la mesa de al lado haciendo señas con la mano".

Al quitarse los auriculares, le ha increpado con que tenía "chiquito saque", dando a entender que estaba comiendo demasiado: "Me ha soltado que si sigo comiendo de esa manera voy a perder el tipo que tengo".

Como muchos otros internautas que han comentado la grabación, se ha quedado "flipando" y ha calificado la situación de "surrealista", criticando así la actitud de la señora.

Y ha mandado este mensaje: "Me parece una falta de respeto desubicada, porque tú no sabes si yo tengo problemas alimenticios, ni conoces mi relación con la comida o si cuento con la suficiente autoestima para que eso no me afecte".

"Sobre todo a las chicas y a las deportistas, que nos salgamos un día de la dieta no quiere decir que estemos haciendo mal las cosas ni quiere decir que todo el trabajo anterior se nos vaya a estropear", ha dicho molesta.

Para terminar, ha asegurado que "lo importante es la constancia que tienes en el tiempo, hacer deporte, mantener un vida sana y comer bien, y si un día te apetece comer una hamburguesa, hazlo sin problema".