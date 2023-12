Esta peculiar esquela emociona a miles de personas: "¡Qué bueno!"

Las esquelas son un tipo de información muy consultada por muchas personas, que se sirven de ellas para saber si algún conocido ha fallecido. Pero, a veces, el propio difunto las utiliza para dejar un mensaje para la posteridad.

Es lo que ha ocurrido con una esquela que el Diario Vasco publicó el pasado mes de octubre pero que está emocionando ahora a miles de personas después de que la usuaria @loretoochando la haya subido a X, la red social antes conocida como Twitter.

"Si es que hay que saber morirse!!!! Me declaro fan del señor Oñativia. #Maestro #IdeasParaCuandoPalme #PutoAmo", ha escrito junto a la imagen de la esquela.

En la información en cuestión se puede leer: "La familia Oñativia (ya sabéis quienes somos) os manda este recado de su parte (él ahora no está motivado)".

"A mis amigos os dejo pagada la última txopera para que brindéis y rememoréis los buenos momentos que pasamos juntos", se dice en el mensaje.

Y añade algo no menor: "Por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y los que me debéis dinero".

Además, la familia también aprovecha para mandar algún mensaje, en ese mismo tono, a su familiar: "Agur Aita, no nos esperes levantado, que ya iremos llegando. Pero avísale a la ama que vamos a tardar!!! Y vete derecho, que siempre te acabas liando".

Y rematan: "Esta semana tampoco te ha tocado la bonoloto".