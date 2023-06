La ejemplar reacción después de que un productor le dijese que para triunfar se debía quitar ropa

La usuaria de TikTok @miree_music ha contado en esa red social qué hizo cuando un productor musical le dijo que si quería triunfar en ese campo debía quitarse la ropa.

La artista ha contado que tenía 18 años, estaba emocionada por lo que hacía en YouTube y le contactó un chico que decía ser productor, que era 15 años mayor que ella y que presumía de tener muchos años de experiencia.

"Y decía que una cosa muy importante era mi imagen y mi estilo. Se puso a mirar muchos vídeos míos, muchas fotos y tal y de golpe un día me llama y empieza a decirme: tienes mucho talento, cantas super bien, pero es que tu imagen no vende porque eres muy infantil y las cantantes a día de hoy se busca que sean más sensuales, que enseñen más carne y tal. Sé que no te gusta, que no es tu estilo, que buscas otra cosa, pero tienes que entender que el mundo funciona así. No te lo digo a malas, te lo digo porque te quiero ayudar", relata.

La usuaria recuerda que rápidamente le dijo que tenían formas muy diferentes de pensar, por lo que dudaba de que pudieran trabajar bien juntos. "Pero el chico empezó a insistir mucho en plan... ¿pero tú quieres triunfar? Si quieres triunfar tienes que estar dispuesta a quitarte la ropa, es que no es porque lo diga yo, es que el mundo funciona así", rememora.

La usuaria asegura que "bastante traumatizada" y muy en desacuerdo con él le dijo que no y "el tipo estuvo bastantes días por WhatsApp" insistiendo. Dice que lloró mucho, lo acabó bloqueando y subraya que en esa época pensaba lo mismo que piensa ahora y que la vida ha demostrado que ella tenía razón.

"Y es que en el mundo hay un lugar para cada uno de nosotros. Porque, al final, tú no consumes el mismo contenido que tu vecino, tu madre, tu padre o quien sea. Y es que hay diferentes personas que van a consumir diferente contenido. Si tú quieres crear contenido, hazlo a tu manera y en algún momento vas a encontrar tu lugar. Y, por supuesto, cuando alguien os venga en ese plan alejaos. Es una red flag en toda regla", zanja.