Este Burger King de Plasencia hace frotarse los ojos: para unos, maravilla; para otros, aberración

Un local que Burger King tiene en la localidad cacereña de Plasencia está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, donde unos lo califican de impresionante y otros simplemente de aberración.

La foto del exterior del local la ha subido el usuario @Castiradio y en dos días supera los 14.000 'me gusta' y los 1.000 retuits. "USA could never", ha escrito junto a la imagen, que impresiona porque se ve que el Burger King está instalado en un edificio histórico.

"Lo único positivo, se ha rehabilitado el exterior y se mantiene en uso el edificio", dice un usuario. Otro apunta: "Os jode esto, y es normal pero es la consecuencia de no apoyar a negocios locales".

Este Burger King ya fue noticia en 2018, cuando el Ayuntamiento de Plasencia alquiló el ábside del antiguo hospital de San Roque para que completase las instalaciones del nuevo restaurante que la empresa iba a abrir en el edificio contiguo, que es de propiedad privada.

La junta de gobierno local aprobó el arrendamiento del ábside por un precio de 15.504 euros más IVA anuales durante un periodo de 20 años. Como señalaba el diario Hoy, en el ábside se encuentra el sepulcro del siglo XVI, ya vacío, en el que fue enterrado Francisco de Valencia, que fue mecenas del hospital hoy desaparecido.