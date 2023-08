Este cartel en un piso en venta ya es de nota: así está (de mal) la situación

El usuario de Twitter @AlejoRofer ha publicado en esa red social el cartel de venta de un piso que refleja bien el estado del mercado inmobiliario.

En el letrero se anuncia el piso de la vivienda (340.000 euros), pero también un requisito de lo más llamativo: "Si quiere visitarlo, 30 euros. Curiosos no".

El usuario ha señalado: "Esto ya es el novamas. 30€ por visita, NO CURIOSOS". La cuenta de Twitter @elzulista, especializada en denunciar los abusos en este terreno, se ha hecho eco del cartel junto al mensaje: "Pues claro ¿o acaso no se cobran las entradas a los monumentos? No va un zulo a ser menos!".

Un usuario ha reaccionado señalando: "Le veo más sentido a esto que a las comisiones de algunas agencias". Y el propio @AlejoRofer ha hecho un aviso: "¿¿Lo peor ??? Antes era un locutorio… imagina el tamaño de tal monumento".

Hace unos días, el programa La Sexta Xplica ya denunció los abusos en el mercado inmobiliario dando ejemplos. Una de las redactoras del programa llamó para interesarse por un piso de 19 metros cuadrados en Madrid cuyo alquiler sale por nada más y nada menos que 980 euros al mes.

"¿No le parece un poco caro 980 euros para una infravivienda?", le preguntó la mujer. El casero fue tajante. Entre risas avisó: "Tengo 400 pisos así y están todos alquilados y este se acaba de quedar disponible, que se alquilará también. ¡Bienvenida al mundo real!".