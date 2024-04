Este cartel que un vecino dejó a otro que pidió comida a domicilio (y la réplica abajo) monta debate

El cartel que un vecino le ha dejado a otro que pidió comida a domicilio en un día lluvioso está generando un enorme debate en las redes sociales, después de que lo hayan compartido cuentas tan populares como @LiosdeVecinos y @soycamarero.

En el letrero, en grandes letras mayúsculas, se puede leer: "¿Es necesario pedir comida a domicilio a las 23.30 de la noche? ¿Sobre todo cuando está diluviando?".

"El pasado viernes 8 de marzo llegué a casa a las 23.30. Llovía tanto que en la carretera no se distinguían los carriles. Pero por el camino vi a DIEZ repartidores de comida que iban en bici o en moto", empieza diciendo el vecino en su escrito.

"Una de esas repartidoras entró en el portal conmigo. Me contó que en los días de mal tiempo es cuando más pedidos reciben", prosigue antes de volver a las negritas: "Me dio mucha vergüenza que uno de esos pedidos lo hubiera hecho uno de mis vecinos".

El vecino pide que se tenga empatía y que nadie pida "que les traigan a casa nada cuando está lloviendo, nevando o hace mucho viento".

"Los repartidores van en bici o en moto y con el mal tiempo suelen sufrir accidentes de tráfico. No pongan en riesgo la vida de alguien solo porque se les antoje pedir comida las 23.30", dice el cartel.

Además, señala que si de verdad alguien no tiene comida en casa a esas horas puede ir a un Supercor cercano que cierra a las 2.00: "Cojan un paraguas y caminen hasta allí. Seguro que de pronto se les quita el hambre".

Debajo de ese cartel, otro vecino ha escrito una respuesta: "Virtuoso y paternalista vecino: deje trabajar a la gente en paz, que los repartidores no están obligados a aceptar ningún pedido. Ellos eligen si quieren trabajar esa noche con esa lluvia".

"Le sugiero no usar el espacio comunitario para sus disquisiciones morales o para afearle la conducta a otros vecinos si no es algo que le agrede personalmente", zanja.

El asunto ha provocado un enorme debate. Por ejemplo, un usuario dice: "Los dos tienen su parte de razón. Con mal tiempo prefiero evitar pedir comida, pero es una decisión personal. No pretendo que todo el mundo siga mis pasos. Lo de ir dejando sermones me parece fatal".

Otro señala: "Que, indudablemente, la comunidad de vecinos no es el sitio adecuado para esas diatribas". Y otro: "Efectivamente ni a los repartidores ni a nadie se obliga a trabajar". Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, si no trabajas, no cobras. Si no cobras, no comes. Y los seres humanos, por lo que sea, tenemos la mala costumbre de alimentarnos y vivir bajo techo 🤯".