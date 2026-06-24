Ester Expósito deja un contundente mensaje a todos los que la criticaron por bailar con Bad Bunny

Las imágenes de Ester Expósito bailando en una de las ya famosas "casitas" de los conciertos de Bad Bunny dieron la vuelta a las redes sociales hace unas semanas. Junto a los elogios, también llegaron numerosas críticas de quienes consideraban incompatible ese momento con el discurso feminista que la actriz ha defendido en distintas ocasiones.

Ahora, Expósito ha decidido responder. Lo ha hecho durante su visita a 'Al cielo con ella', el programa de Henar Álvarez, donde abordó directamente una polémica que, según ella, resulta sorprendente que siga existiendo en 2026.

Antes de entrar en materia, la actriz quiso dejar claro que comparte las reivindicaciones sobre una mayor diversidad de cuerpos y perfiles femeninos en la cultura y en el entretenimiento. "Que se pida diversidad y cuerpos distintos de mujeres me parece maravilloso y estoy totalmente de acuerdo", afirmó.

Sin embargo, mostró su rechazo a quienes utilizan ese argumento para cuestionar el comportamiento de otras mujeres.

"Pensaba que este debate estaba superado"

Expósito fue especialmente contundente al hablar de las críticas recibidas por disfrutar del reguetón o bailar en un concierto. "Todo el puritanismo este rancio... ¿qué es?", se preguntó.

La actriz defendió que no existe ninguna contradicción entre el feminismo y disfrutar de determinados géneros musicales. "Por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo si te da la gana", aseguró.

De hecho, reconoció que le sorprende que siga siendo objeto de debate. "Es un debate muy antiguo que yo pensaba que habíamos superado ya", añadió.

"Lo que me parece el colmo de la hipocresía"

Uno de los momentos más aplaudidos de la entrevista llegó cuando criticó a quienes, según ella, se apropian del discurso feminista para intentar decir a las mujeres cómo deben comportarse. "Yo no soy perfecta y puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero lecciones de feminismo del señor, o de quien sea, que se pasa el año negando la violencia de género y llamándonos feminazis, las justas", afirmó.

Pero fue una frase posterior la que más repercusión ha tenido en redes. "Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso y de nuestras palabras para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, qué música nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar", señaló.

"No, lo siento", remató.

La actriz cerró su reflexión citando una idea de la jurista Alejandra Martínez Velasco: que lo que realmente incomoda a algunas personas es que las mujeres puedan ser "feministas combativas y críticas" y, al mismo tiempo, disfrutar, bailar y gestionar su placer "como les dé la gana".

Y por si quedaba alguna duda sobre su postura, el programa terminó con Ester Expósito y Henar Álvarez respondiendo a la polémica de la forma más directa posible: montando una fiesta de reguetón en pleno plató.