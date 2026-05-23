Henar Álvarez alza la voz contra la moda de la delgadez extrema entre las mujeres: "El canon de belleza es que parezca que estemos enfermas"

Henar Álvarez, presentadora de Al cielo con ella en TVE, alzó la voz esta semana contra la extrema delgadez, una tendencia al alza entre las mujeres; sobre todo, entre quienes están expuestas mediáticamente de forma habitual.

Es el caso de actrices o cantantes famosas. Así lo cree, al menos, la humorista madrileña, que en el arranque del programa abordó esta cuestión. En los últimos años se ha observado cómo el ideal de belleza ha evolucionado hacia la mal llamada "tonificación".

"Cuando en redes aparece una foto de una mujer que parece que en cualquier momento se la va a llevar el viento todos los medios de comunicación empiezan 'increíbles los brazos tonificados de Demi Moore'" lamentó Henar Álvarez.

"No falla que aparece una mujer de más de 40 años, que pesa menos que un pollo, por una alfombra roja y todos los medios 'qué belleza, qué clase, qué bien se conserva', ¿estás hablando de una mujer o de una lata de conserva?", bromeó la presentadora.

Al hilo de esto, afirmó que "solo falta que en el subtítulo pongan 'otra señora que ha tenido a bien disimular su edad, no como tú que tienes la que aparentas". "¿Cómo nos haces pasar por este espectáculo tan dantesco?'", se preguntó la humorista.

"No queremos ser princesas, queremos ser presidentas"

"Yo de verdad, creo que la extrema delgadez es como las películas de Torrente, cuando te quieres dar cuenta una nueva entrega", dijo Henar Álvarez, refiriéndose así a la vuelta de esta tendencia después de la década de los 2000.

La presentadora de TVE se preguntó "cómo es posible que a lo largo de la humanidad el canon de belleza de la mujer es que parezca que estemos enfermas o no estemos". Y recordó que en los 2000 "teníamos que parecer con adicción a la heroína".

También puso de ejemplo lo que ocurría en el siglo XVII, cuando lo que se llevaba era se "que las mujeres parecieran tuberculosas, con caras pálidas, labios morados". Y seguidamente lanzó una reflexión.

"La sociedad lo que quiere es que estemos frágiles, débiles como princesas a las que salvar, para desplegar su poder sobre nosotras, pero nosotras ya no queremos ser princesas, queremos ser presidentas", sentenció Henar Álvarez.