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Quevedo desata la locura en Madrid como último invitado de Bad Bunny
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Quevedo desata la locura en Madrid como último invitado de Bad Bunny

El canario se ha subido al escenario de Riyadh Air Metropolitano poco después de anunciar las fechas de su gira 'El baifo'.

Marina Prats
Marina Prats
Quevedo y Bad Bunny en dos imágenes de archivoGetty images

Era un rumor constante desde que el canario compartió el guiño que Bad Bunny hizo a unos aficionados de las islas en su primer fin de semana de conciertos. Sin embargo, conforme iban pasando los días y Quevedo no era el invitado que aparecía en el techo de La Casita, estos fueron perdiendo fuerza entre los fans. 

Ha tenido que ser en la última noche del puertorriqueño en Madrid, este lunes en Riyadh Air Metropolitano, cuando se ha producido el encuentro entre el artista nº1 del mundo y el español más escuchado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

Aunque Bad Bunny había cantado ya Veldá junto a Dei V para sorpresa de los asistentes, tenía guardado otro as en la manga, otro artista invitado en el momento de la canción exclusiva. 

Después de anunciar, después de Monaco, como en cada concierto que se iba a vivir una experiencia única, empezaron a sonar los primeros acordes de Columbia, el hit de Quevedo que el puertorriqueño no dudó en interpretar con él mientras el estadio se venía abajo con la presencia del canario. Lo hizo remezclándola con la que fue canción exclusiva en Barcelona, Moscow Mule, de su disco Un verano sin ti.

Después de esta interpretación, con la que ambos derrocharon energía y complicidad, el de Las Palmas se quedó solo para cantar otros tres temas más: Wanda, Scandic y la BZRP Music Sessions 52, más conocida como Quédate con la que los 64.000 asistentes lo dieron todo.

Con este broche de oro, Bad Bunny se despide de 10 noches en la capital en las que ha acumulado desde polémicas por quienes estaban presente en La Casita, a halagos por parte de la crítica y, sobre todo, una oleada de fans que han dejado claro por qué Bad Bunny es el número uno del mundo.

Por su parte, la aparición del canario tampoco es casualidad teniendo en cuenta que este fin de semana anunció las fechas en la península de su gira El baifo, concretamente dos en Madrid y dos en Barcelona, y ha dejado clara que su prioridad va a ser su presencia en Canarias, donde actuará "cuando menos lo esperen".

Marina Prats
Marina Prats
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga (UMA) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, ha colaborado con diversas webs culturales y ha trabajado como coordinadora de proyecto en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Desde 2017, en la sección de Life (antes Tendencias) de El HuffPost escribe sobre música, cultura y entretenimiento, pero también sobre feminismo y sobre el colectivo LGTBIQ+.

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