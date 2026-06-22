Ester Expósito habla de 'La Casita' de Bad Bunny: "Se puede ser feminista y disfrutar del reggaetón y perrear hasta el suelo"

Los ecos de los 12 conciertos que ha hecho Bad Bunny en España siguen presentes. El artista puertorriqueño, que hizo dos actuaciones en Barcelona y 10 en Madrid, ha sido en las últimas semanas el foco de multitud de debates y uno de los principales temas de conversación para millones de personas.

Una de las polémicas que ha ido acompañando a los conciertos de Bad Bunny ha sido la de la ya famosa 'La Casita', ese segundo escenario que es la réplica de una casa que emula a una vivienda típica puertorriqueña (inspirada en casas reales de Humacao y Toa Baja) y que se monta en medio del estadio o recinto. Este elemento representa las raíces del artista y rinde homenaje a la cultura, la nostalgia, la familia y la vida cotidiana de Puerto Rico

Durante todas las actuaciones, por este espacio han pasado multitud de famosos y personas anónimas que han ido avivando el debate. Sin embargo, la presencia de Ester Expósito en el primer concierto de Madrid fue una de las más comentadas, ya que al principio sólo estaban siendo invitados famosos y "mujeres normativas".

Este próximo martes, la actriz va a estar en Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez en La 1, y hablará de 'La Casita', tal y como ha publicado en una avance la propia cuenta de TVE.

"¿El puritanismo este rancio qué es? Por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo si te da la gana. Solo faltaba. Somos muchas, de hecho, pero pensaba que este era un debate antiguo que ya estaba superado. Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar. No, lo siento", afirma la actriz.

Ya había defendido el concierto

Esta no es la primera vez que Expósito habla de 'La Casita' de Bad Bunny, ya que días después de su presencia en el concierto defendió que "es un concierto divertidísimo que sabes que te lo vas a pasar bien".

"El problema no es un baile de dos segundos, creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño. Una parte del problema es ese y para lo que utilizamos. Creo que el problema es ese y donde tenemos que poner el foco en este tipo de situaciones", remarcó Expósito, subrayando que ella no sabía cómo se seleccionan a las personas que van a aparecer allí cantando y bailando junto con al propio cantante.