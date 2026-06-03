Ester Expósito responde clara a las críticas por su aparición en 'La Casita' de Bad Bunny

Ester Expósito, sin comerlo ni beberlo, se ha convertido en uno de los personajes de la semana por su aparición estelar en la ya famosa 'Casita' que Bad Bunny coloca en sus conciertos.

Tras pasar por Barcelona, el cantante de Puerto Rico tiene diez conciertos en el Metropolitano, campo del Atlético de Madrid, por donde han pasado todo tipo de rostros conocidos.

Para los que no sepan qué es 'La Casita', Bad Bunny en sus conciertos monta la réplica de una casa que emula a una vivienda típica puertorriqueña (inspirada en casas reales de Humacao y Toa Baja) que se monta en medio del estadio o recinto.

Este elemento representa las raíces del artista y rinde homenaje a la cultura, la nostalgia, la familia y la vida cotidiana de Puerto Rico. O esa es la teoría. En España ha habido numerosas quejas porque a ese recinto sólo están siendo invitados famosos y "mujeres normativas", como recoge El País en su artículo"¡Queremos gordas!": la Casita de Bad Bunny y la polémica por la selección de mujeres normativas para llenarla.

Sobre este asunto se ha pronunciado Ester Expósito, que ha afirmado que simplemente la invitaron y fue. Es curioso que, además de ella, en ese concierto estaba también la todopoderosa Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, dueño de Inditex.

"Es un concierto divertidísimo que sabes que te lo vas a pasar bien. El problema no es un baile de dos segundos, creo que el problema está en la mirada y el juicio de una parte de la sociedad muy misógina y en las personas que utilizan las redes para hacer daño", ha señalado.

Y ha añadido ante los medios: "Una parte del problema es ese y para lo que utilizamos. Creo que el problema es ese y donde tenemos que poner el foco en este tipo de situaciones".

Por último ha señalado que no sabe cómo se seleccionan a las personas que van a aparecer allí cantando y bailando junto con Bad Bunny.