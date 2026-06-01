La Casita de Bad Bunny, 'a la venta' en Gran Canaria por un millón de euros en una denuncia viral  

"Yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos". Es el clamor de los coros en El apagón, uno de los temas del antepenúltimo álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti. La gira internacional del artista puertorriqueño ya ha recalado en España: el ganador de seis premios Grammy (y 18 Grammy Latino) ya está celebrando sus conciertos en Madrid y ha traído hasta el Metropolitano su Casita.

En El apagón, el artista denuncia los constantes ceros eléctricos que todavía sufre regularmente Puerto Rico. Responsabiliza a la concentración y avaricia de las grandes empresas, pero en sus letras también lanza un mensaje contra la gentrificación y turistificación de la isla. Como videoclip del tema, el músico produjo un documental exponiendo todo esto. Ha sido visto más de 17 millones de veces.

La canción es de 2022 pero sigue resonando hoy. A pesar de que la gira internacional recibe el nombre de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, Bad Bunny inició la presentación de su último disco (Dtmf) con una residencia de más de 30 fechas durante tres meses en su Puerto Rico natal el año pasado. Esta residencia se bautizó como No me quiero ir de aquí e introdujo precisamente el concepto de la Casita, ahora viral.

Esa Casita de Bad Bunny es uno de los elementos escenográficos de la gira del artista. En el centro del escenario se levanta esta estructura que recuerda y homenajea la arquitectura popular puertorriqueña, esas pequeñas casas con porche y jardín que se empezaron a construir el siglo pasado y que el músico convierte en un icono pop. En ella, para cada show, docenas de VIP bailando en el centro del espectáculo.

Pues la Casita de Bad Bunny ahora tiene un precio y ha estado a la venta... en Las Palmas de Gran Canaria.

"Casita de 62 metros cuadrados y pladur"

Ha sido precisamente la Casita el elemento que se ha utilizado para denunciar la situación que se vive en el archipiélago canario y en otros tantos puntos del Estado español. De la misma manera que en El apagón Benito Martínez (Bad Bunny) escribe "no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos", los movimientos por la vivienda y contra la turistificación de Canarias, pero también Málaga o Barcelona reclaman lo mismo.

Y ha sido también esa Casita de Bad Bunny la que ha llegado a Idealista, uno de los principales portales en línea de ofertas de alquiler y compraventa de vivienda. Un millón de euros por un chalet cerca de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. En la foto: la inconfundible Casita de Bad Bunny". "Esta estupenda Casita de 62 metros cuadrados y pladur funciona muy bien como concepto de marketing para el concierto de Bad Bunny. Exclusiva. Limitada. Aspiracional".

Apenas doce horas después de aflorar el anuncio, este ha sido retirado de la plataforma. Pero no es la única analogía que se ha hecho con la llegada de la Casita de Bad Bunny a España y la situación de la vivienda también aquí: El HuffPost ya advirtió que la llegada de esta pequeña estructura a España podría tener implicaciones en el saturado mercado de la vivienda. "Como en tus conciertos traes una Casita, que es lo que aquí hace falta...".

También organizaciones como Amnistía Internacional han entrado en el juego. "Tití me preguntó cuándo podrá permitirse un alquiler", escribía la entidad social en sus redes. "Es más fácil entrar en la Casita de Benito que conseguir vivienda digna". Alquilar una casa asequible en España es un chiste. Los precios suben más rápido que una playlist del Conejo Malo. ¿Emanciparse? Es como intentar volver al pasado para tirar más fotos".