Un experto dice cuando NO es aconsejable pagar a través de Bizum

El portavoz de la OCU, Enrique García, ha avisado este lunes en La Hora de la 1 de que no hay que pagar por internet utilizando la aplicación de Bizum porque en caso de error es casi imposible recuperar el dinero.

"Esta aplicación tiene la ventaja de que es una transferencia inmediata, pero también inconvenientes como que es irrevocable. Por ello, no es recomendable para comprar a través de internet con terceros que no conoces, porque no te lo van a devolver si hay algún problema", ha asegurado el experto.

García ha dado este consejo tras ser preguntado por el hecho de pagar a escote en un restaurante. El experto ha contado que no hay ningún tipo de regulación al respecto y que es el propio establecimiento el que pone las normas.

"Es algo novedoso que viene a partir de la generalización del pago con tarjeta a raíz de la pandemia y del abaratamiento de los costes. En muchos establecimientos ya ofrecen esa posibilidad de pagar cada uno su parte, pero como no hay nada regulado hay que estar a lo que diga el local porque son los que fijan las condiciones", ha señalado.

Al cliente le ha recomendado que priorice el sentido común: "Si se puede fraccionar en tres o cuatro es razonable, pero sí son 50 igual no".

Además, ha recordado que los restaurantes pueden aceptar cobrar con tarjeta o no, igual que con Bizum, pero que siempre están obligados a cobrar en efectivo por ley.