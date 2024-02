Se van sin pagar el desayuno de un bar y varios días después mandan una carta diciendo todo esto

Los bares en España son patrimonio nacional. Si algo caracteriza a la sociedad española es la vida que se hace en bares y restaurantes, desde el desayuno pasando por el aperitivo y, cómo no, comidas y cenas.

En las últimas horas una publicación de Soy Camarero, cuenta especializada en compartir contenido relacionado con la hostelería, desde reseñas a ofertas de trabajo indignantes, ha compartido lo que hicieron unas personas a las que se les olvidó pagar el desayuno.

"Hola, desayunamos muy bien el 13 de enero y se nos olvidó pagar. Le enviamos 10 euros para pagar. Nos disculpamos por no haber enviado esto antes. Muchas gracias", se puede leer en la carta, escrita a mano.

Junto a la misiva, un billete de 10 euros para hacer frente a los gastos del desayuno en cuestión. "Más vale tarde que nunca", ha señalado Soy Camarero junto a la foto de la carta en X, anteriormente Twitter.

Muchas personas en la red social de Elon Musk han aplaudido el gesto y otros se han visto representados en este descuido. "A mí esto me ha pasado, y juro que fue por olvido y no por querer hacer un simpa. Pero no tardé tanto tiempo en volver, fui al día siguiente", "A mí esto me ha pasado varias veces en el bar que desayuno, y al día siguiente he pagado doble" y "desayunas y te vas sin pagar? eso es lo normal? me faltan datos, no se entiende" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, que cuenta además con más de 1.000 'me gusta' en pocas horas.