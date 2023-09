Debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, última hora en directo

Una investidura con las cartas marcadas

El debate de investidura de Feijóo que arrancará en poco más de tres horas parece que tendrá un final escrito: el 'no' de la mayoría de los presentes, algo que en las filas populares parecen no querer asumir tras ser la lista más votada el pasado 23-J pero no lograr los apoyos suficientes.