Flipy revela los mensajes que recibía cuando empezó a trabajar

El que fuera uno de los colaboradores más queridos de El Hormiguero Enrique Domingo Pérez, conocido como Flipy, ha concedido una entrevista al canal del periodista malagueño Sebas Cazorla.

El cómico, entre otras cosas, ha revelado el motivo por el que la gente le llama Flipy y ha contado de dónde sale ese apoda que le ha acompañado durante toda su carrera en los escenarios y en la televisión.

"Es un mote de casa que me lo puso un primo mío. Me llamaba así porque cuando era pequeño dormía con los ojos medio abiertos y me decía que estaba flipado y, como era pequeño, pues se quedó en Flipy", ha revelado.

Sin embargo en el mundo de la comedio tuvo otro origen. El cómico fue a hacer un monólogo a un colegio mayor de Madrid en el año 1999 y, como no era famoso, en el cartel ponía que iba a actuar Enrique.

"Entonces dije que vaya nombre tan feo y que me llamaran Flipy. Desde entonces hasta ahora", ha contado el excolaborador del programa de Antena 3.

Flipy ha definido el apodo como "muy mongol e idiota, algo que va como anillo al dedo". Tras estas palabras, ha contado los mensajes que le llegaban cuando comenzó a trabajar en Paramount Comedy.

"De hecho había gente que pensaba que era retrasado, había gente que escribía a Paramount Comedy cuando empezamos quejándose de que les parecía fatal que se aprovecharan de los disminuidos", ha revelado.