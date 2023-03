Bertín Osborne se pronuncia en estos términos sobre el 8-M 

Este jueves, millones de mujeres en toda España cubrieron de morado las calles para reivindicar sus derechos en una jornada que, como es habitual desde hace algunos años, tiene tintes históricos pese a las discrepancias entre movimientos, evidenciadas en varias manifestaciones alternativas.

Como es habitual, multitud de rostros conocidos o bien se manifestaron o bien dejaron mensajes sobre el Día Internacional de la Mujer en televisión o en las redes sociales. Uno de los que no lo hizo fue el cantante Bertín Osborne, que un día después ha contado el por qué de su decisión.

En un storie de Instagram, el presentador de televisión ha contado que muchas personas le han preguntado por qué no se pronunció y ha explicado que para él "los 365 días del año son 8 de marzo".

"No sabéis la cantidad de gente que me ha preguntado y me ha pedido que hiciera alguna declaración para el día de ayer, 8 de marzo. A mí el 8 de marzo no significa nada para mí. Para mí es solo una fecha porque para mí los 365 días del año son 8 de marzo", ha afirmado Bertín Osborne.