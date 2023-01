Esta frase en un correo electrónico invita a reflexionar (y mucho) sobre la Justicia

El usuario de Twitter @CallejoHernanz ha publicado una fotografía de la frase que ha leído en el correo electrónico de un compañero de trabajo y que, a pesar de ser algo simple, para muchos acierta de lleno.

Una de las leyes más polémicas ha sido la del 'solo sí es sí', elaborada por el ministerio de Igualdad, que, aun habiendo entrado ya en vigor, espera ser modificada debido a que ha rebajado las penas de algunos imputados, provocando, incluso, su puesta en libertad.

Asimismo, hace escasas semanas que entró en vigor la ley que rebaja las penas del delito de malversación y hace desaparecer el de sedición para ser sustituido por el de “desórdenes públicos agravados”.

El tuit está relacionado, precisamente, con el aumento y la rebaja de las penas en España y hace reflexionar sobre su verdadera utilidad.

"Un país donde todo se arregla con más penas es una pena de país", valga la redundancia, señalaba este ciudadano en un correo electrónico recuperado por el tuitero, que es, a la vez, su compañero de trabajo.

"He leído esto en un correo de un compañero y me ha gustado", manifestaba el internauta, dando a entender que comparte la opinión de que las cosas no se solucionan con más penas de cárcel para los imputados de un delito.