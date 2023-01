“Vamos demasiado tarde”: la negociación para reformar la ley del 'sólo sí es sí' divide al Gobierno

El ala socialista del Ejecutivo fue inmediata en su respuesta, después de las primeras revisiones de sentencias y rebajas de penas de prisión a varios condenados sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Fue el 15 de noviembre del año pasado, y quien se pronunció fue María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Había que “estudiar” la ley y corregir lo que hubiera que corregir. Pero entonces Irene Montero con su partido detrás mostró su rechazo total, dijo que la norma estaba perfectamente y que el problema era de los magistrados. Y Pedro Sánchez trató de templar, buscó soluciones a través de la Fiscalía y pidió esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara. El jefe del Ejecutivo llegó a declarase “orgulloso” de la ley y solicitó tiempo.

Dos meses y medio después, prácticamente no hay un cargo relevante del PSOE que no admita en privado que el coste de no haber retocado ya la ley está siendo altísimo. Todos los días se conocen nuevos casos de rebajas de condenas, detalles tremendos de los casos y testimonios de víctimas enfadadas y aterrorizadas. Los medios de comunicación tienen una especie de contador, y ya son cerca de 300 las penas rebajadas, con algunos de los agresores sexuales excarcelados. “Vamos demasiado tarde”, en palabras de un presidente autonómico. “Tarde”, corrobora otro, y otro, y otro.

El fin de semana, Moncloa confirmó la decisión de reformar la ley de Montero. Una reforma “urgente” en la que ya están trabajando el Ministerio de Justicia y el de Igualdad desde hace semanas, según añadieron portavoces oficiales. El clamor era absoluto, y el desgaste no sólo para Unidas Podemos sino para todo el Gobierno muy importante. Presidentes autonómicos del PSOE, ministros, parlamentarios e incluso referentes a la izquierda del socialismo como Rita Maestre o Manuela Carmena han reclamado a lo largo de todo este tiempo que se moviera ficha. “Aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar”, lamentó quien fuera alcaldesa de la capital en una entrevista en El País. Incluso la vicepresidenta Yolanda Díaz mostró sus reservas.

"Si lamentas la reducción de penas y pides que se solucione el problema, entonces Podemos te acusa de estar en contra de la ley", dice un diputado socialista

Irene Montero, su equipo y Unidas Podemos siguen reivindicando la ley tal y como está, punto por punto. Consideran que el problema son los jueces y que el PSOE cede por la presión de “las derechas”, en las que engloba buena parte de los medios de comunicación. Aunque, después de una gran tensión interna en el Ejecutivo, la ministra ha acabado aceptando una negociación para mejorar la norma. De hecho, lo que ahora pide es que no tocar “el corazón” del sólo sí es sí. Fuentes gubernamentales consultadas por El HuffPost admiten que la negociación con el lado morado está siendo muy complicada, y de ahí que aún no haya acuerdo.

Según la Cadena SER, Justicia propone volver a las penas anteriores a la ley del solo sí es sí cuando haya violencia o intimidación, extremo que Igualdad rechaza. Ante estas desavenencias, el PSOE ha decidido presentar una propuesta de reforma de la ley en el Congreso al margen del apoyo de Unidas Podemos. “Aquí nadie ha dicho que la ley no tenga cosas buenas. El propio presidente la ha reivindicado como propia, lo sigue haciendo. Pero si lamentas la reducción de penas y pides que se solucione el problema, entonces Podemos te acusa de estar en contra de la ley. Tenemos un problema enorme que está generando enfado en prácticamente toda la sociedad, también los votantes socialistas”, según la reflexión de un diputado del PSOE.

Además, la sucesión de rebajas de penas rompe con la estrategia del jefe del Gobierno, que quería centrarse prácticamente en exclusiva en la situación económica de España. Es su gran baza, como reconocen sus asesores. Los “apocalípticos” fallaron y, según Moncloa, el PP no tiene un discurso económico con el que rebatir al Gobierno. Precisamente, este martes se volverá a reencontrar con Alberto Núñez Feijóo en el Senado, en un nuevo cara a cara promovido por el presidente. Y este sacará pecho de sus medidas económicas.

"En cualquier Gobierno europeo, no solo habría dimitido o sido cesado ya el responsable de la reforma, habría dimitido el Gobierno en bloque", aseguran desde el PP

Si bien, Feijóo no desaprovechará la oportunidad para desgastar a Sánchez por la polémica ley de Igualdad, consciente del gran enfado social. De hecho, este lunes, desde el PP ya fueron categóricos: “En cualquier Gobierno europeo, no solo habría dimitido o sido cesado ya el responsable de la reforma, habría dimitido el Gobierno en bloque. Que dejen de darle vueltas y no avergüencen a nuestro país con un nuevo lío interno. Que cambien la ley de inmediato para al menos arreglar el problema que generaron de ahora en adelante, porque el daño que han hecho ya es irreparable y no tiene vuelta atrás”, en palabras de portavoces autorizados. El propio Feijóo ofreció los votos del PP "de forma inmediata" a una eventual reforma de la ley.

En efecto, los casos de los agresores sexuales que ya se han beneficiado de la reducción de penas o han salido de la cárcel ya no tienen vuelta atrás. El objetivo es evitar que siga aumentando el contador, como apuntan fuentes del Ejecutivo. Públicamente, Sánchez siempre ha evitado el choque directo con Unidas Podemos, poniendo en valor las cosas positivas que ha aprobado el Consejo de Ministros. Pero, dos meses y medio después de que la titular de Hacienda abogara por hacer cambios a la ley, en su entorno tienen claro que hay que buscar una solución, y cuanto antes. Así lo dijo públicamente Félix Bolaños este lunes, cuidándose de protagonizar un choque directo con Irene Montero.