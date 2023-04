La Guardia Civil alerta de 'la técnica del Ronaldinho' para robar: así funciona

La Guardia Civil ha avisado a través de sus cuentas en las redes sociales cómo funciona lo que ha llamado 'la técnica del Ronaldinho' para robar, sobre todo, a turistas.

La Benemérita ha señalado en Twitter que está investigando a una persona en el sur de Gran Canaria por hurtar a turistas mediante esa estrategia.

"Introducía su pierna entre las de la víctima y la golpeaba levemente para desequilibrarla y, aprovechando que la sujetaba para que no se cayese, sustraía sus efectos de valor", ha explicado la Guardia Civil.

La Benemérita ha acompañado su mensaje con un vídeo en el que se ve actuar al ladrón poniendo en marcha esa técnica.

Las imágenes están grabadas en un aparcamiento y en ellas aparecen una pareja. El malhechor se acerca al hombre y, efectivamente, le introduce la pierna entre las de él, de forma que está a punto de caer.

El caco aprovecha ese forcejo para llevarse los objetos de valor de la víctima, que se da cuenta al instante de lo que ha ocurrido y sale detrás del ladrón.

Entre las reacciones al vídeo está la de un usuario que asegura que ha sufrido en sus carnes este método de robo: "Yo fui víctima de esto, y me caí".

"La @policia me cuestionó que hubiese pasado, por haberme caído. Acto seguido, me hicieron eso los policías y volví a caerme al suelo. Se les cambió la cara, y de acusarme por estafa a 'no hacer nada contra ellos' porque nunca nadie me dijo más", lamenta.