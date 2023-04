La Guardia Civil da que hablar con su réplica a un señor que denunció los aviones de yoduro de plata

Un usuario de TikTok está dando mucho de qué hablar en esa red social tras subir un vídeo a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Altea, donde fue a presentar una denuncia porque, según dice, hay aviones arrojando yoduro de plata para disolver nubes y evitar, así, que llueva.

"Estoy delante del cuartel de la Guardia Civil de Altea. Voy a poner una denuncia por el tema de los aviones que lanzan youduro de plata. Vamos a ver qué nos dicen en la comisaría y a la salida os lo cuento", empieza diciendo el hombre.

Justo después, en el vídeo aparece dando cuenta de lo que ha ocurrido: "Bueno pues ya he salido del cuartel de la Guardia Civil. Contaros que no me han admitido la denuncia".

"Que me comentan que ellos exclusivamente pueden abrir una denuncia cuando se trata de un delito, que consideran que no es un delito, que no hay ninguna prueba del vertido, que los aviones que están pasando por encima ellos no tienen por qué investigarlos y nada, que escriba a AENA si tengo curiosidad por averiguar qué aviones pasan por nuestros cielos. Así que este es el resumen de lo que ha pasado hoy", se lamenta.

El vídeo ha corrido rápidamente por las redes sociales mientras los expertos tratan de explicar el asunto. Por ejemplo, José Luis Sánchez Gómez, investigador sobre física de la atmósfera en la Universidad de León, ha señalado a Maldita.es que el objetivo de las campañas antigranizo con yoduro de plata es precisamente la contraria: provocar las precipitaciones para que caiga menos granizo y dañe menos el cultivo.

Esa misma web señalaba que, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) hay mucho escepticismo sobre la siembra de nubes, debido, en parte, al reto de verificar la eficacia de la técnica, dada la complejidad y variabilidad de los sistemas meteorológicos.